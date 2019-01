Grêmio: Marcelo Grohe é anunciado oficialmente como reforço do Al-Ittihad

O goleiro deixou o Tricolor após mais de dez anos de serviços prestados ao clube

O que muitos esperavam enfim foi oficializado nesta quarta-feira (02): Marcelo Grohe foi anunciado como jogador do Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Goleiro que deixou a sua história marcada no Grêmio, clube que defendeu por 14 temporadas na equipe principal e conquistou quatro vezes o Campeonato Gaúcho, além de uma Copa do Brasil (2016) e uma Libertadores da América (2017). Ele disputou mais de 400 partidas pela equipe que o lançou profissionalmente para o futebol.

Ainda que os números não tenham sido revelados - e o Tricolor tampouco tenha confirmado a transferência em seu site oficial -, Grohe teria rendido cerca de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) aos cofres do clube. Ele assina com os árabes por três temporadas, onde receberá um salário substancialmente maior ao que recebia no Brasil, conforme indicou recentemente o técnico Renato Gaúcho.

Para ocupar a posição deixada pelo ídolo, o Grêmio conta com Paulo Victor, mas também observa nomes no mercado. Um deles era Everson, destaque no Brasileirão com o Ceará. Entretanto, o jogador renovou o seu vínculo com o Vozão até 2021. Gatito Fernández, do Botafogo, também é opção para assumir a vaga.

Grohe é o quinto jogador a deixar o Grêmio antes da temporada 2019, depois do goleiro Bruno Grassi (assinou com o Criciúma), o zagueiro Bressan (Dallas-EUA) e os meias Ramiro (Corinthians) e Douglas (dispensado). Nenhum reforço foi anunciado até o momento.