Gatito Fernández é alvo do Grêmio, que também espera resposta de Everson, do Ceará

Botafogo já sabe do interesse dos gaúchos, mas não pretende negociar o importante goleiro

Segundo informações do Lance!, Gatito Fernandéz é alvo do Grêmio, que acabou de perder Marcelo Grohe para o futebol árabe. O Botafogo, atual clube de Gatito, está ciente do interesse dos gaúchos, mas não pretende negociar um de seus mais importantes jogadores. Entretanto, Everson, goleiro destaque do Ceará, também é um alvo do Imortal. Os gaúchos esperam resposta do clube cearense sobre a proposta feita.

O Botafogo teve a despedida de um de seus grandes ídolos recentes: o goleiro Jeferson, e agora conta com Gatito como sua primeira opção. O arqueiro renovou contrato com o clube carioca até 2021 e as negociações por ele devem ser difíceis, se é que haverá conversas sobre isso.

Caso a Estrela Solitária se recuse a negociar o goleiro, o Grêmio terá de pegar R$ 20 milhões pela multa rescisória do jogador, se, de fato, quiser ter o paraguaio em seu elenco.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

O Tricolor Gaúcho busca uma reposição para Marcelo Grohe. O lendário goleiro gremista deixou o clube após 14 anos no profissional da equipe e foi vendido para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.