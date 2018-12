OFICIAL! Corinthians confirma contratação do meio-campista Ramiro

Ramiro ganhou a Copa Libertadores com o Grêmio, em 2017, e chega para reforçar a equipe comandada por Fábio Carille

O Corinthians anuncio na tarde desta quinta-feira (13), a quarta contratação do clube para a temporada 2019, o meio-campista Ramiro. O atleta deixou o Grêmio para assinar contrato com o time paulista até o fim de 2022.

O anuncio ocorreu por meio das redes sociais do clube. Em nota oficial, o Corinthians ainda informou que o jogador passará por exames médicos para concluir a contratação. O Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do meia. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Contratado pelo Tricolor em 2013, Ramiro começou sendo utilizado como volante, e ganhou espaço no time titular a partir da volta de Renato Gaúcho ao time, em 2016: foi um dos jogadores mais importantes da conquista da Copa Libertadores, em 2017, e também participou das conquistas da Copa do Brasil (2016) e do Campeonato Gaúcho, em 2018.

Foram 251 partidas disputadas pelo Grêmio Grêmio, onde marcou 23 gols ao longo de seis anos de clube.