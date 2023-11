Grêmio x Goiás: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Goiás se enfrentam na noite desta quinta-feira (30), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

De olho na vaga direta na Libertadores 2024, o Grêmio, com 59 pontos, volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi terá os retornos de Pepê, Villasanti e Bruno Alves.

O confronto ainda pode marcar o último jogo de Suárez na Arena. O uruguaio optou por encerrar seu contrato com o clube gaúcho antes do previsto, com término agora em dezembro de 2023, tornando sua saída iminente. Caso Suárez seja advertido com mais um cartão amarelo no confronto contra o Goiás, ficará impossibilitado de participar do jogo contra o Vasco em casa, devido à acumulação de dois cartões amarelos.

Do outro lado, o Goiás pode ser rebaixado nesta quinta. Se não vencer o Grêmio na Arena, o Esmeraldino estará rebaixado para a Série B. Com 35 pontos, a equipe está a seis do Vasco, primeira equipe fora do rebaixamento.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 20 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Diego (Raphael Guzzo), Guilherme e Palacios; Allano e Matheus Babi. Técnico: Mário Henrique.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?