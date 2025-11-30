+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoFluminense
Mounique Vilela

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com 46 pontos, o Grêmio ocupa a décima colocação na Série A e busca terminar o campeonato entre os oito primeiros para manter vivas as chances de disputar a pré-Libertadores. No momento, a distância para o São Paulo, oitavo colocado, é de dois pontos. Para que se abra uma vaga extra no G-4, o Tricolor Gaúcho precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense, equipes já garantidas na Libertadores via Brasileirão, conquistem o título da Copa do Brasil.

Já o Fluminense aparece em sexto lugar, com 58 pontos, e segue na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está apenas um ponto atrás do Botafogo, time que fecha o G-5. Na rodada passada, a equipe aplicou uma goleada por 6 a 0 no São Paulo, resultado que reforçou o momento positivo. Para o próximo confronto, o técnico Zubeldía ainda aguarda a definição sobre a presença de Thiago Silva e Hércules, que sentiram desconfortos musculares durante a semana.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann (Gustavo Martins), Marlon (Lucas Esteves); Arthur, Dodi, Edenílson; Pavón, Willian, André Henrique.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo (Keno), Serna, Everaldo (John Kennedy).

Desfalques

Grêmio

Amuzu e Carlos Vinícius vão cumprir suspensão.

Fluminense

Canobbio está suspenso.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 41 vitórias, contra 25 do Fluminense, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

GRE

Outros

FLU

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0