Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Notícias e prováveis escalações

Com 46 pontos, o Grêmio ocupa a décima colocação na Série A e busca terminar o campeonato entre os oito primeiros para manter vivas as chances de disputar a pré-Libertadores. No momento, a distância para o São Paulo, oitavo colocado, é de dois pontos. Para que se abra uma vaga extra no G-4, o Tricolor Gaúcho precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense, equipes já garantidas na Libertadores via Brasileirão, conquistem o título da Copa do Brasil.

Já o Fluminense aparece em sexto lugar, com 58 pontos, e segue na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está apenas um ponto atrás do Botafogo, time que fecha o G-5. Na rodada passada, a equipe aplicou uma goleada por 6 a 0 no São Paulo, resultado que reforçou o momento positivo. Para o próximo confronto, o técnico Zubeldía ainda aguarda a definição sobre a presença de Thiago Silva e Hércules, que sentiram desconfortos musculares durante a semana.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann (Gustavo Martins), Marlon (Lucas Esteves); Arthur, Dodi, Edenílson; Pavón, Willian, André Henrique.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo (Keno), Serna, Everaldo (John Kennedy).

Desfalques

Grêmio

Amuzu e Carlos Vinícius vão cumprir suspensão.

Fluminense

Canobbio está suspenso.

Quando é?

Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025

terça-feira, 02 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 41 vitórias, contra 25 do Fluminense, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Classificação

