Grêmio desiste da contratação de Douglas Costa

Eliminação da Libertadores e divergência de valores oferecidos e os pedidos pelo meia encerraram as negociações

A tentativa do Grêmio de repatriar o meia atacante Douglas Costa chegou ao seu final nesta terça-feira, dia 4. Uma divergência de cifras encerrou as negociações entre clube gaúcho e jogador, que pertence à Juventus e está emprestado ao Bayern, deve conseguir em breve a liberação do seu contrato, ficando livre no mercado para negociar com outra equipe.

Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, os valores pretendidos por Douglas Costa estão muito distantes do que o clube tinha planejado oferecer. Outro fator determinante para desistência da contratação foi a eliminação precoce do Grêmio na Libertadores da América. Mesmo sendo um clube que tenha apresentado superávit nos últimos balanços financeiros, a eliminação na competição continental fez com que a direção repensasse o planejamento para a temporada 2021.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, o mandatário tricolor deixou claro os rumos que clube irá tomar para sequência do ano.

“Se o Grêmio tivesse passado, até poderia fazer alguns projetos mais arrojados. No momento em que não passou, o Grêmio restringiu muito a sua capacidade e refez toda a sua programação de contratações. Neste momento não temos nenhuma negociação com o Douglas Costa. Como a nossa realidade agora é de (Campeonato) Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, nós não temos a mínima expectativa de bancar um jogador deste porte”, disse Bolzan.

Dos grandes reforços a planos mais modestos

Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Antes da eliminação da Libertadores, o Grêmio indicava que iria investir pesado nas contratações. Jogadores como o volante Rafael Carioca e o atacante Borré foram tentados: o ex-jogador gremista chegou a aceitar a proposta salarial, mas o Tigres do México exigiu sete milhões de dólares (R$ 38 milhões) para liberar o jogador, enquanto o Grêmio oferecia quatro milhões (R$ 21,7 mi).

A situação de Borré foi diferente. O atacante do River Plate ficará livre no meio deste ano e o Grêmio ofereceu um contrato de cinco anos, com um salário de dois milhões de reais por mês. A oferta foi recusada por Borré, que pretende atuar na Europa no segundo semestre.

Mais artigos abaixo

Com a contratação do técnico Tiago Nunes, o objetivo é buscar nas categorias de base os jogadores que poderão reforçar o elenco principal e tentar contratações pontuais para o time.

Até o momento, o Grêmio contratou o lateral direito Rafinha e o volante Thiago Santos.