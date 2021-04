'Super Grêmio' deve ficar só na imaginação da torcida após queda na Libertadores

O time sondou Douglas Costa, quase acertou com Borré, sonhou com Higuaín... mas eliminação diante do Del Valle deve afetar ambições

Parecia que 2021 seria a temporada em que o Grêmio finalmente iria abrir os cofres. Após anos de Renato Portaluppi reclamando de ter que enfrentar times mais caros e elencos milionários, o clube gaúcho vinha fazendo barulho no mercado de transferências: assinou com Rafinha, sondava Douglas Costa e ficou próximo de contratar nomes como Borré e Rafael Carioca. Mas o "super Grêmio" deve ficar apenas no imaginário do torcedor, já que o time deve enxugar gastos após a eliminação na pré-Libertadores e o pedido de demissão de Renato .

Com a derrota desta quarta-feira (14), diante do Independiente del Valle, o Tricolor não deve fazer mais contratações de tanto impacto para a temporada. E a negociação mais afetada deve ser a de Douglas Costa: o atleta quer voltar ao clube que o revelou e as sondagens até estavam avançadas, mas segundo a UOL , o Tricolor teria condicionado uma possível chegada do atacante à classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Com a queda precoce, o Grêmio prevê receber, no mínimo, R$ 17 milhões a menos do que ganharia se conseguisse a classificação, segundo informações do GE . Assim, a diretoria teria optado por brecar as negociações e esperar para ver o resultado da partida , antes de tomar qualquer decisão.

Sem a vaga, que não estava prevista no orçamento para 2021 - os orçamentos do Grêmio costumam ser conservadores em relação às receitas -, a diretoria não deve abrir os cofres e focar em novas chegadas, preferindo manter uma situação financeira estável. Assim, jogadores devem seguir deixando o clube e sendo substituídos por nomes vindos da base ou oportunidades de mercado.

Desde o início da temporada, o clube anunciou a contratação de dois reforços: o lateral Rafinha e o volante Thiago Santos. Enquanto o primeiro chegava, inegavelmente, para melhorar o elenco, o segundo chegou a ser criticado por parte da torcida, que esperava nomes de mais impacto.

Boa tarde gremistada!

Hoje cedo o Thiago Santos veio aqui na Arena visitar a sua nova casa e pôde conhecer ainda mais a nossa história.

Ao final da entrevista com a @gremiotv , o nosso novo volante conversou com a gente e mandou este recado especial para vocês.

💪🇪🇪 #VamosTricolor pic.twitter.com/bvPF9HVdOa — Grêmio FBPA (@Gremio) April 9, 2021

Mas com a queda nas projeções após a eliminação, esses nomes ficarão apenas no imaginário. O novo treinador do time, após a saída de Renato Gaúcho, pode até ter alguns reforços, mas nada que exija um esforço financeiro tão alto por parte do Grêmio. O técnico terá que utilizar a base do clube, sempre fértil, bem como um elenco recheado de opções, mas que não está entre os mais caros do país.

Já sem Renato, que deixa o Tricolor após cinco anos de trabalho, o clube gaúcho retorna aos gramados neste próxima sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), diante do Caxias, pelo Campeonato Gaúcho, enquanto busca por um novo treinador. E o "super Grêmio", o "time dos sonhos"... ficará só na mente da torcida.