Grêmio deu 24h para Borré, mas briga por comissão decretou fim do negócio

O clube gaúcho emitiu nota oficial anunciando a sua retirada na negociação com o jogador do River Plate

A diretoria do Grêmio decidiu no fim da tarde desta terça-feira ampliar em mais 24 horas o prazo para concluir a contratação do atacante colombiano Rafael Borré, do River Plate. Na noite desta terça-feira (30), no entanto, o clube anunciou oficialmente sua desistência do negócio.

A negociação parecia estar bem encaminhada entre o Tricolor gaúcho e o atacante Borré: na última sexta-feira, o Grêmio enviou uma proposta de salários e luvas, em um valor total que gira em torno de R$ 130 milhões a serem pagos durante o contrato de cinco anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, no sábado, o técnico do River, Marcelo Gallardo, acabou aconselhando o atacante a não assinar um pré-contrato com o Grêmio. Gallardo disse para Borré, aproveitando que ele estará livre de contrato em breve, esperar uma proposta do futebol europeu. O atacante seguiu os conselhos do treinador e pediu um prazo maior para os dirigentes do Grêmio.

O Grêmio anuncia desistência formal na contratação do atleta Rafael Santos Borré. A decisão se fundamenta na insegurança gerada na hesitação do atleta, o que proporciona dúvida quanto ao propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o nosso elenco. https://t.co/vyk6OK5RPG — Grêmio FBPA (@Gremio) March 31, 2021

O Tricolor, em um primeiro momento, aguardava a resposta de Borré até o último domingo e depois ampliou o prazo até esta terça-feira, avisando que se o atacante não respondesse até o prazo estipulado, o Grêmio sairia do negócio. Foi exatamemte o que acabou acontecendo.

Durante o período anterior à desistência gremista, surgiu a possibilidade de o Brighton, time inglês que disputa a Premier League, fazer uma proposta para Borré, algo que ainda não aconteceu.

(Foto: Getty Images)

Incomodados com toda essa indefinição, dirigentes do Grêmio descobriram outro obstáculo que estava impedindo a conclusão do negócio: uma briga entre os empresários que representam Borré na Argentina e o empresário André Cury, que vinha intermediando o negociação no Brasil.

“O desacerto entre os empresários está em relação à maneira como será paga a comissão. Nós estamos negociando com o empresário André Cury, que tem a carta de representação do Borré no Brasil. O Grêmio tem por norma pagar como comissão uma porcentagem em cima do valor total da negociação e este pagamento, como é um valor expressivo, ele é pago parcelado no tempo de contrato. O problema é que os empresários do Borré querem receber o valor à vista e isto não será feito, desta maneira acho muito difícil o acerto acontecer”, disse uma fonte próxima ao presidente Romildo Bolzan à reportagem da Goal horas antes da desistência do negócio.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Bolzan disse que o Grêmio iria aguardar por Borré até esta quarta-feira.

“O Grêmio não pode ficar com uma indefinição, temos um aceite verbal, mas não formalizado ainda. Não fica confortável. Esta situação tem que se resolver entre hoje ou amanhã”, disse o mandatário gremista.

Para alguns dirigentes do Conselho de Administração, Borré nunca demonstrou vontade de jogar no Grêmio e, por envolver um valor muito alto, o clube deveria desistir da contratação.

Confira, abaixo, a íntegra do comunicado emitido pelo Grêmio.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar que, em virtude de deliberação havida em reunião extraordinária do Conselho de Administração do Clube, realizada nesta data, desiste formalmente de firmar pré-contrato junto ao atleta Rafael Santos Borré.

A decisão se fundamenta, exclusivamente, na insegurança do Clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efetivo propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o elenco do Grêmio.

O Clube se mantém atento ao mercado com o objetivo de reforçar o grupo de atletas para as competições desta temporada de 2021".