Grêmio demite Luis Castro e define alvos no mercado

O Grêmio decidiu pela demissão de Luis Castro neste domingo (13), um dia após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. O resultado em um confronto direto na luta contra o rebaixamento aumentou a pressão sobre o treinador e fez a diretoria optar pela mudança no comando da equipe. O Tricolor ocupa atualmente a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

A saída de Castro acontece após um período de resultados irregulares. Em 50 partidas à frente do Grêmio, o português acumulou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com 47% de aproveitamento, além de 66 gols marcados e 51 sofridos. No Brasileirão, o cenário foi ainda mais preocupante: a equipe não venceu nenhum dos 13 jogos disputados como visitante e chegou à 27ª rodada sem conseguir se afastar da parte de baixo da tabela.

A campanha também ficou marcada pelo contraste entre competições. Apesar da dificuldade no Brasileirão, o Grêmio avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Internacional nas quartas de final e garantiu vaga na semifinal. O desempenho no torneio, porém, não foi suficiente para sustentar Castro diante da sequência negativa na Série A. Antes da derrota para o Vasco, o Tricolor já havia perdido por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, resultado que manteve a equipe com apenas 28 pontos e próxima da zona de rebaixamento.

Para o lugar do português, a diretoria já definiu quatro nomes como alvos, segundo apuração da ESPN: Roger Machado, Luis Zubeldía, Thiago Carpini e Renato Gaúcho. O clube, inclusive, abriu conversas para o retorno de Renato, que está livre no mercado desde a saída do Vasco, em junho. De acordo com o GE, os primeiros contatos já aconteceram, mas ainda existe uma diferença entre os valores pretendidos pelo treinador e a proposta apresentada pelo Grêmio. Um eventual acordo representaria a quinta passagem de Renato pelo clube.

Enquanto a diretoria busca um novo comandante, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, será o responsável por dirigir o Grêmio interinamente. O coordenador técnico estará à beira do campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30, contra o Botafogo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o clube avance nos próximos dias nas negociações para definir quem comandará a equipe na reta final da temporada.