Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoCruzeiro
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação. Em 11º lugar, com 39 pontos, o Tricolor Gaúcho está a oito pontos do Fluminense, equipe que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores. Em 31 jogos no Brasileirão, acumula 10 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Cruzeiro está na briga pelo título do Brasileirão. Em terceiro lugar, com 60 pontos, a Raposa está a cinco pontos do líder Palmeiras, que possui um jogo a menos disputado. Na última rodada, o time mineiro venceu o Vitória por 3 a 1.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar) e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Escalações de Grêmio x Cruzeiro

GrêmioHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCRU
1
Tiago Volpi
4
W. Kannemann
23
Marlon
19
E. Noriega
2
J. Lucas
29
Arthur
9
F. Amuzu
17
Dodi
8
Edenilson
47
Alysson Edward
95
Carlos Vinicius
1
Cassio
25
L. Villalba
15
Fabricio Bruno
12
William
6
Kaiki
99
K. Arroyo
88
C. Cardoso
10
M. Pereira
29
L. Romero
16
L. Silva
19
Kaio Jorge

4-2-3-1

CRUAway team crest

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

Desfalques

Grêmio

Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Marcos Rocha, Rodrigo Ely e Willian estão lesionados.

Cruzeiro

Fabrício Bruno e Lucas Villalba estão suspensos, enquanto Matheus Henrique, Fagner, Marquinhos, Wanderson e Janderson estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 34 vitórias, contra 26 do Grêmio, além de 23 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 4 a 1.

GRE

Outros

CRU

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

