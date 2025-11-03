Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação. Em 11º lugar, com 39 pontos, o Tricolor Gaúcho está a oito pontos do Fluminense, equipe que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores. Em 31 jogos no Brasileirão, acumula 10 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Cruzeiro está na briga pelo título do Brasileirão. Em terceiro lugar, com 60 pontos, a Raposa está a cinco pontos do líder Palmeiras, que possui um jogo a menos disputado. Na última rodada, o time mineiro venceu o Vitória por 3 a 1.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar) e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques

Grêmio

Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Marcos Rocha, Rodrigo Ely e Willian estão lesionados.

Cruzeiro

Fabrício Bruno e Lucas Villalba estão suspensos, enquanto Matheus Henrique, Fagner, Marquinhos, Wanderson e Janderson estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 34 vitórias, contra 26 do Grêmio, além de 23 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 4 a 1.

Classificação

