Grêmio x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida será nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de gigantes, Grêmio e Cruzeiro entram em campo na noite desta quarta-feira (17), na Arena, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Sem vencer há três partidas na temporada, o Grêmio quer mostrar que a sua camisa pesa na Copa do Brasil. O Tricolor passou Campinense (2 a 0), Ferroviário (3 a 0), por ABC (2 a 0 e 1 a 1). Em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho pediu a Arena lotada. "Torcedor tem que ir amanhã, lotar a Arena. É uma competição que o grupo gosta, estamos acostumados a disputar. Tem que ir para a Arena, incentivar. Mais do que nunca precisamos da ajuda do torcedor. Por isso estou pedindo para comparecerem na Arena. Temos trabalhado para melhorar a cada jogo e voltar a agradar o torcedor", afirmou.

Já o Cruzeiro deixou o Náutico (derrota por 1 a 0 e vitórias por 2 a 0) para trás na fase anterior. A Raposa chega empolgada para o duelo, após golear em clássico no fim de semana, pelo Brasileirão.

"Estamos focados no Grêmio. Mais um jogão. Temos ambição, temos objetivos na Copa e sabemos da dificuldade que vai ser. Não podemos dizer que ficamos mais fortes sem Richard e Vital, mas é nossa vida: ou é por lesão, ou é por castigo, ou é por coisas que ninguém espera, por isso, temos que estar preparados", disse o técnico Pepa.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Grêmio venceu sete vezes, o Cruzeiro oito, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Desfalques

Grêmio

Adriel e Diogo Barbosa não foram relacionados.

Cruzeiro

Mateus Vital e Fernando Henrique estão no departamento médico. Richard segue afastado após investigação por participação em manipulação de resultados.

Quando é?