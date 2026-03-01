Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Grêmio chega para a partida ainda sem pontuar na competição. Nas duas primeiras rodadas, o Tricolor foi derrotado por Palmeiras e Santos, e amarga a lanterna do Brasileirão.

Já o Corinthians chega invicto para a terceira rodada e na quinta colocação com quatro pontos. Na primeira rodada o Timão goleou o América-MG por 4 a 0 e no último jogo empatou com o Bahia, fora de casa, em 2 a 2.

O jogo promete ser equilibrado e muito disputado. O Grêmio buscará seus primeiros pontos na competição, enquanto o Corinthians quer se manter invicto e encostar nos líderes do campeonato.

Grêmio: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, Nathan, Murilo Tramontini e Higor; Zortéa, Artur Jr. e João Borne; Felipe Magalhães, Arnaldo e Harlley. Técnico: Fernando Garcia.

Corinthians: Matheus Corrêa; João Vitor, Iago Machado, Lorenzo e Guilherme Pires; Bahia, Luiz Eduardo e Gui Amorim; Luiz Fernando, Luiz Fábio e Nícollas. Técnico: William Batista.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 2 de março de 2026

segunda-feira, 2 de março de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Airton Ferreira da Silva - Eldorado do Sul, RS

