Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 21h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na última rodada, o Grêmio busca emplacar uma sequência positiva no Brasileirão. Atualmente, ocupa a 13ª posição, com 23 pontos e um jogo a menos. Em 19 partidas, o time soma seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%.

O Ceará, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia e da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste. No Brasileirão, o Vozão ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos. Na rodada anterior, venceu o RB Bragantino por 1 a 0.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Ronald (Alex Santana), Alysson, Riquelme (Edenilson) e Cristian Olivera; Braithwaite.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

Desfalques

Grêmio

Gustavo Martins, Monsalve e Villasanti estão no departamento médico, enquanto Dodi e Carlos Vinicius cumprem suspensão.

Ceará

Fernando Miguel e Fernandinho estão machucados, enquanto Luiz Otávio está em recondicionamento físico.

Quando é?

Data: sábado, 23 de agosto de 2025

sábado, 23 de agosto de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é equilibrado. Em 21 jogos, o Grêmio soma nove vitórias, contra sete do Ceará, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 2 a 0.

Classificação

