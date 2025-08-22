+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoCeará
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (23), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 21h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Grêmio e Ceará se enfrentam em uma partida que promete agitar o Brasileirão. Para os aficionados por apostas, é importante contar com sites de apostas legais, que oferecem não só segurança, mas também uma variedade de mercados e odds atrativas, permitindo fazer investimentos confiáveis e potencialmente lucrativos enquanto torcem.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo em qualquer lugar do mundo com Nord VPN
Obtenha NordVPN
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na última rodada, o Grêmio busca emplacar uma sequência positiva no Brasileirão. Atualmente, ocupa a 13ª posição, com 23 pontos e um jogo a menos. Em 19 partidas, o time soma seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%.

O Ceará, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia e da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste. No Brasileirão, o Vozão ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos. Na rodada anterior, venceu o RB Bragantino por 1 a 0.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Ronald (Alex Santana), Alysson, Riquelme (Edenilson) e Cristian Olivera; Braithwaite.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

Escalações de Grêmio x Ceará

GrêmioHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
1
Tiago Volpi
23
Marlon
14
M. Rocha
4
W. Kannemann
13
F. Balbuena
80
A. Santana
8
Edenilson
6
G. Cuellar
47
Alysson Edward
99
C. Olivera
22
M. Braithwaite
94
Bruno
3
Marllon
70
F. Silva
23
W. Machado
2
R. Ramos
27
A. Galeano
97
Lourenco
11
Aylon
26
Richardson
20
Dieguinho
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Grêmio

Gustavo Martins, Monsalve e Villasanti estão no departamento médico, enquanto Dodi e Carlos Vinicius cumprem suspensão.

Ceará

Fernando Miguel e Fernandinho estão machucados, enquanto Luiz Otávio está em recondicionamento físico.

Quando é?

  • Data: sábado, 23 de agosto de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é equilibrado. Em 21 jogos, o Grêmio soma nove vitórias, contra sete do Ceará, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 2 a 0.

GRE

Outros

CEA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Oferecimento: Amstel. Todas as Emoções em Jogo. Beba com moderação.

Aprecie com moderação.

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0