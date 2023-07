Grêmio x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Botafogo se enfrentam na noite deste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada.

Único time da Série A que ainda não perdeu em casa na temporada, o Grêmio, vem de empate com o Bahia em 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe, que soma 26 pontos, busca reduzir a diferença de sete pontos para o líder Botafogo.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi trata como dúvida a presença de Suárez por conta das dores no joelho. Caso não esteja apto, Vina seguirá como centroavante.

"Não posso colocar se ele dizer que sente o joelho. Vou respeitar a opinião dele. Se falar que está bem, joga. Depende das dores dele. Da vontade dele de querer suportar algumas dores e de querer jogar ou não. Tem que esperar até a última hora. Domingo joga? Não sei, ele que vai me dar a resposta", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Botafogo, melhor visitante da competição com quatro vitórias, chega embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. O interino Cláudio Caçapa seguirá no comando da equipe. Oito dias depois da saída de Luís Castro que aceitou a oferta de Al-Nassr, o clube anunciou o técnico Bruno Lage, que chegará no início da próxima semana.

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 28 vitórias, contra 19 do Botafogo, além de 18 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2020, o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso com um placar de 5 a 2.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Cláudio Caçapa (interino).

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Rafael, lesionado, está fora.

Quando é?