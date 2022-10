Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida será neste domingo (16), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra ficar perto do acesso! Em Porto Alegre, Grêmio e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo na Globo (RS e BA), na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

Vice-líder do campeonato com 57 pontos, o Grêmio conta com o apoio de sua torcida para vencer mais um jogo e ficar muito próximo de garantir o acesso. O único desfalque do time gaúcho é Kannemann, suspenso, embora o técnico Renato Gaúcho faça mistério sobre quem iniciará nas laterais da equipe.

O Bahia, por sua vez, vem logo atrás, na terceira posição com 56 pontos. O Tricolor segue sem poder contar com Matheus Bahia e Danilo Fernandes, lesionados, mas não possui outros problemas para o duelo.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edilson (Léo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Thaciano, Biel e Diego Souza..

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart (Ytalo); Caio Vidal e Jacaré.

Desfalques

Grêmio

Kannemann, suspenso, é desfalque certo nos gaúchos.

Bahia

Matheus Bahia e Danilo Fernandes, lesionados, desfalcam os baianos.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS

• Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo da Costa (assistentes), Douglas da Silva (quarto árbitro) e Adriano Milczvski (AVAR)