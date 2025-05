Grêmio x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, o Grêmio volta a campo pressionado por uma necessidade de recuperação. No Brasileirão, o Tricolor Gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, com apenas nove pontos conquistados. Em nove partidas, somou duas vitórias, três empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 33%.

Já o Bahia vive um momento mais favorável e briga por uma vaga no G-6. Com 15 pontos, o Tricolor Baiano vem embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Paysandu com um placar agregado de 5 a 0. No Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni acumula quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Villasanti, Dodi, Cristian Oliveira, Amuzu, Arezo e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Acevedo; Cauly, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Desfalques

Grêmio

Monsalve, Edenilson, Cuéllar, Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Igor Serrote e João Lucas estão no DM.

Bahia

Erick, Gilberto, Ademir e Acevedo estão na DM, enquanto Jean Lucas cumprirá suspensão.

