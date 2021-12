Grêmio aceita a proposta do Brentford por Vanderson

Após a concretização do terceiro rebaixamento de sua história, o Grêmio já deve executar a primeira venda de jogador. Conforme apurou a GOAL, o Tricolor gaúcho aceitou a proposta do Brentford pelo lateral-direito Vanderson.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Para tirar o defensor do time brasileiro, o Brentford deve desembolsar 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,2 milhões). A janela de transferências do futebol europeu abre em 1º de janeiro e permanece até 31 de janeiro. A transferência deve ocorrer em algum dia durante esse período.

O jovem lateral de 20 anos chamou a atenção de equipes europeias durante o ano de 2021, tendo nomes como Milan e Monaco entre os pretendentes. A equipe italiana, inclusive, requisitou um empréstimo pelo jovem no meio do ano, mas o presidente gremista, Romildo Bolzan recusou para contar com jogador até o fim do Brasileirão.

Mesmo com a saída iminente de Rafinha, que tem seu contrato expirado ao final deste ano, o Tricolor deve aproveitar a oferta da equipe inglesa para fazer caixa, levando em conta os desafios que virão em 2022.