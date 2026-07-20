Grande surpresa na escalação ideal para a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a seleção espanhola conquistando o título pela segunda vez em sua história, após vencer a Argentina por 1 a 0 na final.

O site “Sofascore” divulgou a seleção ideal da Copa do Mundo, que contou com um claro domínio dos campeões mundiais, ao incluir cinco jogadores da seleção espanhola: Rodri, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi e Pedro Porro, refletindo a superioridade demonstrada pela “La Roja” ao longo de toda a competição.

Mas a grande surpresa veio na posição de goleiro, com a escolha do suíço Gregor Kobel em detrimento do espanhol Unai Simón, apesar de este último ter sido oficialmente agraciado com a Luva de Ouro concedida pela FIFA, após sua grande contribuição para a conquista do título pela Espanha, enquanto seu companheiro Pau Kubarsi recebeu o prêmio de Melhor Jogador Jovem, e Rodri levou a Bola de Ouro de melhor jogador do torneio, já que a Chuteira de Ouro foi para o francês Kylian Mbappé.

E, apesar da derrota da Argentina na final, Lionel Messi manteve seu lugar na escalação e ainda liderou a classificação geral dos jogadores com uma nota de 8,79, superando Kylian Mbappé, que obteve 8,24, Também figuraram o norueguês Erling Haaland e o inglês Jude Bellingham, ao lado de Rodri e do francês Ousmane Dembélé.

A seleção ideal da Copa do Mundo de 2026 ficou assim:

Goleiro: Gregor Kobel (Suíça).

Defesa: Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi, Pedro Porro (Espanha).

Meio-campo: Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (França).

Ataque: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França), Erling Haaland (Noruega).

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