Grande revés para o Real Madrid e o Barcelona no mercado de transferências

O Manchester City está prestes a renovar o contrato do zagueiro croata Josko Gvardiol até junho de 2031, em um acordo que inclui um aumento significativo em seu salário.

Isso representa um forte revés para o Real Madrid e o Barcelona, que intensificaram seu interesse pelo jogador de 24 anos nas últimas semanas, já que o clube inglês acredita que o acordo está praticamente fechado e resta apenas a aprovação final para oficializar a renovação.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano especializado em transferências Fabrizio Romano, o Manchester City está otimista após semanas de negociações com o jogador croata, pelo qual o clube inglês pagou cerca de 90 milhões de euros para contratá-lo do Leipzig alemão, tornando-o o zagueiro mais caro da história, Enquanto isso, a rádio catalã “Cope” confirmou há alguns dias o interesse do Barcelona pelo jogador.

Revés para o Real Madrid

Este desdobramento representa um grande revés para o Real Madrid, que considerava Javi Martínez uma prioridade máxima para reforçar sua defesa no âmbito de seu projeto esportivo; o clube real busca um zagueiro com capacidade de atuar tanto na zaga quanto na lateral esquerda, exatamente as qualidades que o jogador croata possui, cuja versatilidade, força física e capacidade de distribuição de bola consolidaram sua posição como um dos melhores zagueiros do futebol europeu.