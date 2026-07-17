Grande preocupação quanto à realização da final da Copa do Mundo, apesar da boa previsão do tempo

Há grande preocupação quanto à realização da final da Copa do Mundo, segundo noticiou o jornal *Marca* nesta sexta-feira. Incêndios florestais nas proximidades do estádio causaram uma qualidade do ar extremamente baixa.

No domingo, às 21h, horário da Holanda, Argentina e Espanha se enfrentam na final da Copa do Mundo. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Neste Mundial, várias partidas já foram temporariamente interrompidas devido a tempestades e raios, mas esse não será o motivo no domingo. Não há previsão de trovões nem raios durante a partida.

No entanto, há grande preocupação com a saúde dos jogadores. Devido aos incêndios florestais no Canadá, a qualidade do ar na região onde fica o estádio está extremamente ruim.

As autoridades locais já chegaram a recomendar que as atividades ao ar livre fossem limitadas ao máximo. O índice monitorado para isso é o AQI (Índice de Qualidade do Ar), a escala que mede a concentração de partículas poluentes no ar e que, dependendo do vento, pode mudar drasticamente em poucas horas.

Quando esse índice ultrapassa determinados níveis, as autoridades de saúde consideram o ar inseguro para a prática de atividades físicas intensas.

Na última quinta-feira, várias estações de medição em partes de Nova Jersey registraram qualidade do ar variando de “prejudicial à saúde de grupos vulneráveis” a até mesmo “extremamente perigosa” em determinados momentos do dia.

A FIFA nunca explicou publicamente qual é o limite exato para o adiamento de uma partida devido à poluição do ar. Tudo ficaria, então, a cargo das autoridades sanitárias e meteorológicas.