Grande choque: homem morto encontrado no estádio

Uma descoberta macabra no estádio do Schalke 04 causou grande comoção. Durante uma inspeção de rotina pela manhã, uma equipe de limpeza encontrou o corpo de um homem falecido em um banheiro masculino.

A descoberta foi feita durante a ronda habitual pelo estádio, quando os funcionários se depararam inesperadamente com o corpo sem vida. A situação causou imediatamente comoção dentro do clube e entre os funcionários.

Segundo a mídia alemã, trataria-se de um homem de 65 anos que já estava no banheiro há algum tempo. Suspeita-se que ele ainda estivesse presente em um evento no estádio no dia anterior.

A polícia não considera, por enquanto, a possibilidade de crime. As primeiras indicações apontam mais para uma causa natural de morte, como um ataque cardíaco ou um derrame.

O clube informou, em comunicado, estar profundamente chocado com o incidente. O Schalke 04 está prestando total cooperação à investigação policial em andamento.

Entre outras coisas, está sendo investigado por que o homem não estava registrado como desaparecido. Também não está claro como ele conseguiu passar a noite no estádio sem ser notado.

O estádio do Schalke 04, a Veltins Arena, é um dos maiores estádios de futebol da Alemanha e tem capacidade para 60.000 espectadores.

A equipe principal do Schalke 04 disputa atualmente a segunda divisão da Alemanha.