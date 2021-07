Gramado do Engenhão levanta polêmicas e críticas antes de revolta de Tite e Neymar

Antes de ser rebatizado como Nilton Santos, estádio do Botafogo teve altos e baixos em relação ao gramado - que chegou a ser comparado ao do Camp Nou

Lionel Messi foi o primeiro jogador de destaque a criticar o gramado do Estádio Nilton Santos nesta edição 2021 da Copa América. Depois, Neymar fez críticas pedindo a melhora do campo, assim como outros jogadores do selecionado canarinho. Tite também fez, mais de uma vez, suas críticas. Mas o apelo, quase desesperado, feito após a vitória por 1 a 0 sobre o Chile, pelas quartas de final, foi a manifestação mais feroz contra as condições da grama até aqui.

“Por favor, tenham responsabilidade. Humildemente, eu peço: encontrem um campo melhor para nós jogarmos. Encontrem uma saída. O espetáculo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Por favor, eu estou falando de uma forma despojada. Entendam o futebol como algo que está perigoso, pode machucar, são atletas de alto nível… Por favor, encontrem um campo melhor!”, exclamou o comandante da seleção brasileira, preocupado não apenas com a qualidade do jogo, mas com a possibilidade maior de seus atletas sofrerem lesões.

Talvez Tite não saiba, mas o assunto “gramado” do Estádio Nilton Santos rendia polêmicas até mesmo quando o local era chamado apenas como Engenhão. Inclusive por jogadores do Botafogo, clube que administra o local desde sua inauguração em 2007.

“É melhor jogar fora de casa”, diz botafoguense em 2010

“Está difícil e complicado atuar lá. O gramado está duro. Particularmente, saio de campo com dores no joelho por conta disso. Alguns jogadores também estão sentindo. Eu sei que em alguns lances vão falar que até uma vó ou seus filhos iriam marcar o gol. Mas não é bem assim. É diferente jogar no Pacaembu ou Morumbi”, avaliou em 2010 Edno, então atacante botafoguense, que completou “é melhor jogar fora de casa”.

O problema seguiu por mais alguns anos, com o gramado hora melhorando hora se desgastando – especialmente quando o Maracanã passou pelo período de obras visando o Mundial de 2014, que teve como consequência o aumento de jogos mandados para o estádio localizado no Engenho de Dentro.

O gramado do estádio em 2012 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Em 2012, o técnico Abel Braga, então no Fluminense, e o atacante Fred também reclamaram bastante da condição da grama. Segundo relato feito na época pelo jornal Extra, Abel foi obrigado a fazer um treinamento em campo reduzido porque faltava grama em parte dos gols. O próprio Botafogo chegou a interditar o estádio por um curto período, para evitar um número de lesões em seus atletas.

Gramado “igual” à do Camp Nou em 2013

Os cuidados com o gramado após parceria em 2012 (Foto: Wagner Meier/AGIF)



Meses após a reclamação de Abel, o gramado da casa botafoguense recebeu um reforço que melhorou bastante a sua qualidade. Através de um patrocínio, o clube alvinegro ganhou maquinário de iluminação artificial – da mesma qualidade aos usados nos principais estádios europeus - para tratar do campo. E os resultados positivos vieram. Assim como os elogios, que não se resumiram apenas aos vindos de atletas botafoguenses.

“O gramado do Engenhão estava muito bom, parabéns para quem está cuidando dele”, afirmou o habilidoso meia Deco, então no Fluminense, após jogo contra o Grêmio em outubro de 2012.

"Eu diria que hoje não falta nada para ficar no mesmo nível (do Camp Nou). O que falta é uma racionalidade no uso para ter esse gramado o ano inteiro. O pessoal da Espanha está dando todo o suporte técnico", disse no início de 2013, em falas veiculadas pelo Extra, Paulo Azeredo, sócio-diretor da empresa Greenleaf, responsável pela manutenção da grama na época.

O problema é que este gramado de grande qualidade teve pouco tempo para aparecer, uma vez que no início de 2013 o estádio foi interditado. Esta interdição causa polêmica até hoje, uma vez que a razão inicial foi “falta de segurança” na estrutura, que precisou passar por obras milionárias. Em 2016, um estudo da DFA Engenharia e pela Controlatto afirmou que a interdição havia sido desnecessária. O estádio, rebatizado como Nilton Santos, voltaria a ser utilizado em 2015.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Quando aceitou ceder o Nilton Santos para a Conmebol, na organização desta Copa América 2021, o Botafogo se balizou nos ajustes que ficariam por conta da entidade – algo importante em meio à grave situação financeira do clube. Por pior que esteja o gramado, a impressão é que está até mesmo melhor do que antes. Mas ainda está muito insuficiente para abrigar jogos de algumas das maiores estrelas do futebol, como Lionel Messi e Neymar. Gramado bom, afinal de contas, jamais atrapalhou time algum. O mesmo não se pode falar de gramados ruins.

Enquanto aproveita a Copa América para expor sua marca de maneira positiva, com astros do quilate de Neymar, Luis Suárez, Edinson Cavani e Godín posando para fotos com a camisa botafoguense dentro do Nilton Santos, ao mesmo tempo o Botafogo vê o seu estádio sofrer mais críticas do que nunca pelo estado do gramado.

O Brasil volta a jogar no Estádio Nilton santos nesta segunda-feira (05), contra o Peru, pela semifinal da Copa América.