Graças ao México... um colapso europeu sem precedentes em 96 anos

A seleção do México conquistou uma grande vitória sobre a República Tcheca (3 a 0) na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, encerrando assim a participação dos anfitriões no Grupo 1 com uma campanha perfeita, enquanto os visitantes foram eliminados precocemente do torneio.

Com essa vitória, o México venceu todas as suas três partidas na fase de grupos da Copa do Mundo, pela primeira vez em sua história de participações no torneio, tornando-se também o primeiro país anfitrião a alcançar essa conquista desde a Alemanha na edição de 2006.

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Além disso, a partida entrou para os recordes das seleções da CONCACAF, já que a derrota da República Tcheca para o México (3 a 0) é considerada uma das maiores goleadas sofridas por uma seleção europeia contra uma da CONCACAF na história da Copa do Mundo, igualando a derrota da Bélgica para os Estados Unidos pelo mesmo placar na Copa do Mundo de 1930.

O México havia derrotado a África do Sul (2 a 0) na estreia da atual Copa do Mundo, antes de vencer a Coreia do Sul (1 a 0) na segunda rodada da fase de grupos.

A África do Sul ficou em segundo lugar no grupo, com 4 pontos, enquanto a Coreia do Sul ficou em terceiro, com 3 pontos, e a República Tcheca ficou em último lugar, com um ponto.



