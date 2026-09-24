O inglês Anthony Gordon, astro do Barcelona, afirmou que dominar as partidas não faz parte do "DNA" inglês, mas que a seleção dos Três Leões pode conquistar grandes títulos se parar de "tentar imitar a Espanha".

O ponta do Barcelona falava no St. George's Park enquanto a seleção inglesa se prepara para enfrentar a campeã mundial Espanha, na Liga das Nações da Europa, no próximo sábado, na primeira partida entre elas desde a Copa do Mundo.

A Inglaterra perdeu sua partida das semifinais por 2 a 1 para a Argentina, antes de vencer a França por 6 a 4 na disputa pela medalha de bronze.

Encerrar o torneio com uma grande vitória representou o melhor resultado da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966.

Mas muitos criticaram a maneira como a Inglaterra foi derrotada pela Argentina, depois que o técnico Thomas Tuchel substituiu o autor do gol, Gordon, e recorreu a um esquema defensivo com cinco zagueiros.

O ajuste tático levou ao aumento da pressão, com Enzo Fernández marcando o gol de empate antes de Lautaro Martínez marcar o gol da vitória nos acréscimos.

Gordon disse que "nunca se sentiu tão mal" após a partida, e acredita que a cicatriz deixada pela derrota pode significar que a seleção inglesa adotará uma abordagem diferente no próximo torneio.

O astro do Barcelona acrescentou, conforme divulgado pela rede "BBC": "A cicatriz não precisa ser algo negativo, pois pode nos levar à vitória nos próximos torneios".

E continuou: "Não podemos continuar olhando para outros países e tentar ser como eles, porque não somos como eles. Somos ingleses e temos nossos próprios pontos fortes que eles não têm, então talvez comecemos a jogar da maneira que fazemos bem".

Gordon se transferiu para o Barcelona vindo do Newcastle por 69,3 milhões de libras esterlinas no verão.

O ponta inglês explicou que a experiência de jogar no Campeonato Espanhol — com e contra alguns dos melhores astros da Espanha — o fez perceber o quanto a abordagem do país em relação ao futebol é diferente.

Ele destacou que não está convencido de que seja possível ensinar os jogadores ingleses a jogar de forma semelhante aos jogadores espanhóis, que baseiam seu jogo complexo na posse de bola.

Gordon completou: "Falo a partir de um ponto de vista em que sinto que estamos tentando imitar a Espanha".

E continuou: "Porque estou na Espanha e sei que temos jogadores igualmente bons, mas eles têm qualidades diferentes. Então, por que tentar fazer esses jogadores serem como os jogadores espanhóis? Porque os jogadores espanhóis carecem das coisas que temos, e vice-versa".

Gordon acrescentou: "Isso não faz parte do DNA inglês. Não tenho certeza de que seja algo que se possa ensinar, porque agora acredito, por jogar na Espanha, que posso falar com uma opinião embasada sobre a maneira como eles mantêm a posse de bola. É diferente".

E concluiu: "Às vezes até olho para algumas das decisões que eles tomam com a bola e penso: não tenho certeza de como enxergaram aquilo. É a forma como constroem. Não sei se é algo que jamais conseguiremos nomear, mas com certeza é construído de forma diferente".

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