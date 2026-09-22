Anthony Gordon deixou uma forte impressão em seu clube, o Barcelona, tanto para a torcida quanto dentro do vestiário. O atacante inglês, que foi a primeira contratação do Barça no verão, já sentiu os cânticos da torcida do Camp Nou com seu nome, e faltava apenas uma coisa para completar seu excelente início: marcar seu primeiro gol pelo Blaugrana.

Gordon disse aos meios de comunicação do clube catalão: "Sinto uma felicidade imensa e estou aproveitando para conhecer meus companheiros de equipe e a comissão técnica. Sinto-me muito bem acolhido".

Gordon participou até agora de 7 partidas, e só teve descanso na partida contra o Racing, e disputa posição com o alemão Karim Adeyemi, que começou cinco jogos como titular e entrou como reserva em duas partidas.

Gordon declarou, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo", que o jogador com quem tem a melhor relação é o goleiro Joan García.

O inglês também revelou que o jogador que mais o surpreende no dia a dia é Marc Bernal.

Sobre seu ídolo no futebol, disse que Steven Gerrard é seu jogador favorito, vale lembrar que Gordon iniciou sua carreira profissional no Everton, mas anteriormente passou pelas categorias de base do Liverpool.

Gordon também revelou um lado mais pessoal, compartilhando alguns detalhes dos bastidores, ao explicar que seu ritual antes das partidas é comer panquecas, e que Nova York é seu destino favorito para as férias.

Ele apontou que adora tudo em Barcelona, e mencionou que está aprendendo a tocar violão, além de estudar as línguas catalã e espanhola, e que seu livro favorito é "Sem Trégua", e que escreve um diário, ou seja, anota seus pensamentos em memórias pessoais.

O jogador da seleção inglesa se descreve como um jogador "competitivo", e diz que seu objetivo nesta temporada é "vencer tudo".

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