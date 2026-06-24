Gómez: A Arábia Saudita é capaz de se classificar... e a derrota para a Espanha é normal

O francês Bafétimbi Gomis, ex-atacante do Al-Hilal, considerou natural a derrota da seleção saudita para a espanhola na Copa do Mundo de 2026, afirmando que a equipe tem capacidade para se classificar para a próxima fase.

A seleção saudita perdeu por 4 a 0 para a Espanha no último domingo, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Gomez disse em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “Quando se joga contra uma seleção como a Espanha, é preciso saber que qualquer erro será punido imediatamente”.

Ele explicou: “Do ponto de vista técnico, a Espanha conseguiu impor seu estilo, manter a posse de bola, controlar o ritmo do jogo e explorar os espaços apertados”.

E acrescentou: “Já do ponto de vista mental, quando se leva um ou dois gols contra uma seleção desse nível, a confiança pode ser abalada rapidamente, e fica difícil manter a abordagem técnica com a qual se começou”.

E acrescentou: “Mas, apesar dessa derrota, acredito que a seleção saudita é capaz de se recuperar; no futebol, a capacidade de se reerguer após os reveses é fundamental”.

E concluiu: “O confronto contra Cabo Verde será uma oportunidade para mostrar a personalidade desta geração; a classificação ou um resultado positivo será um impulso importante para o futuro e dará à seleção saudita mais confiança e tranquilidade”.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, no estádio de Houston, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A seleção saudita precisa vencer para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, já que ocupa a quarta posição no Grupo H com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde.