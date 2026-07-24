O Bournemouth fechou completamente a porta a todos os clubes interessados na contratação do seu jovem avançado francês Elie Junior Kroupi, depois de ter tomado a decisão de o considerar um dos pilares fundamentais do seu projecto desportivo, recusando sequer discutir a ideia de o vender durante o actual mercado de transferências de verão, num duro golpe para o Barcelona, que coloca o jogador entre as suas principais opções para reforçar o ataque.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Marca", a direcção do Bournemouth considera Kroupi um jogador "intransferível" e não permitirá a sua saída do estádio "Dean Court" neste verão, apesar do grande interesse de que goza por parte de vários dos maiores clubes europeus.

O nome de Elie Junior Kroupi é uma das principais alternativas que foram apresentadas com força dentro do Barcelona caso não seja possível contratar o argentino Julián Álvarez, já que o avançado francês goza da admiração da direcção desportiva do clube catalão liderada por Deco.

Mas o interesse do Barcelona não é o único, uma vez que o nome do jogador também tem sido associado ao Chelsea, ao Paris Saint-Germain, ao Arsenal, ao Bayern de Munique e ao Manchester City, face aos níveis notáveis que apresentou durante a sua primeira temporada na Premier League.

Kroupi juntou-se ao Bournemouth em fevereiro de 2025, proveniente do Lorient, por 13 milhões de euros, e rapidamente se afirmou como um dos mais destacados talentos emergentes da Europa.

Ainda assim, o "Marca" garante que a saída do jogador neste verão está fora de questão, a menos que ocorra uma mudança radical nos planos do clube. A decisão de o manter não está relacionada com o valor financeiro ou com a dimensão das eventuais propostas, mas insere-se numa visão estratégica adoptada por todo o clube.

Tiago Pinto, director de operações de futebol do Bournemouth, considera que o internacional francês sub-21 representa um elemento central no projecto futuro da equipa, sobretudo depois de na temporada passada se ter tornado o jogador com menos de 20 anos que mais golos marcou na Premier League, com um registo de 13 golos na sua primeira temporada na competição.

Além disso, o Bournemouth não sofre qualquer pressão financeira que o obrigue a abrir mão das suas estrelas, depois de na temporada passada ter obtido receitas de 310,4 milhões de libras esterlinas com a venda de vários dos seus melhores jogadores.

Esses negócios incluíram a transferência de Antoine Semenyo para o Manchester City por 72 milhões de libras esterlinas, de Illya Zabarnyi para o Paris Saint-Germain por 63 milhões, de Dean Huijsen para o Real Madrid por 62,5 milhões, de Milos Kerkez para o Liverpool por 46,9 milhões, de Dango Ouattara para o Brentford por 42,8 milhões e de Jaidon Anthony para o Burnley por 9,5 milhões.

A par de Philip Billing para o Midtjylland por 5 milhões, de Mark Travers para o Everton por 4,6 milhões, de Chris Mepham para o West Bromwich Albion por 1,15 milhão, de Joe Rothwell para os Rangers por 400 mil libras esterlinas, além do empréstimo de Luis Sinisterra ao Cruzeiro por 2,5 milhões de libras esterlinas.

Tiago Pinto tinha revelado, numa entrevista anterior ao jornal "Marca" em janeiro passado, a intenção do clube de acabar com a sua imagem de clube que depende da venda dos seus jogadores, afirmando: "Nos próximos anos não seremos obrigados a vender este grande número de jogadores. A ideia é alcançar a estabilidade na Premier League, o que nos permitirá sonhar um pouco".

Esta declaração reflecte claramente a nova política seguida pelo Bournemouth, assente na manutenção dos seus principais elementos e na construção de uma equipa capaz de competir, em vez de se limitar ao papel de clube que forma talentos e depois os vende.

Com base nisso, todos os clubes interessados em contratar Kroupi, com o Barcelona à cabeça, terão de esperar até nova ordem, já que as portas do estádio "Dean Court" não parecem abertas a quaisquer negociações sobre o avançado francês durante o actual período de transferências, sobretudo depois de o clube se ter agarrado ao seu projecto desportivo e ao desejo de preservar as suas estrelas.