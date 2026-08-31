A Inter de Milão fechou a porta para uma possível saída de Federico Dimarco rumo ao Barcelona, depois que o presidente do clube, Giuseppe Marotta, confirmou que o lateral italiano não está à venda, fazendo com que a proposta que envolvia uma troca com Alejandro Baldé fique ameaçada de fracasso a poucas horas do fechamento da janela de transferências.

O jornal "Sport" noticiou que o Barcelona estudou nos últimos dias a possibilidade de enviar Baldé à Inter de Milão em troca dos serviços de Dimarco, na tentativa de reorganizar a posição de lateral-esquerdo, que ainda representa uma preocupação para o clube catalão apesar da chegada de João Cancelo.

Mas Marotta definiu a posição da Inter de forma clara, afirmando que Dimarco "não está à venda e não há intenção de permitir sua saída em um futuro próximo", ressaltando que o jogador representa um dos elementos fundamentais no projeto do clube italiano.

A postura categórica da diretoria da Inter praticamente coloca um ponto final na ideia da negociação por troca, especialmente porque Dimarco ocupa um lugar de titular no elenco do time, tendo disputado 237 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou 26 gols e deu 52 assistências, sendo 8 gols e 18 passes decisivos somente na última temporada.

O apego da Inter ao jogador não se limita ao lado técnico, já que o clube italiano busca renovar seu contrato, que termina em junho de 2027, com uma melhora em seu salário anual de 4 milhões para 5 milhões de euros, na tentativa de reforçar sua estabilidade dentro do time nos próximos anos.

Por outro lado, o futuro de Baldé no Barcelona segue sendo motivo de interesse, apesar de o lateral espanhol ter informado ao clube seu desejo de permanecer no time e ter voltado à lista de relacionados no confronto contra o Athletic Bilbao, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, embora não tenha participado da partida.

O Barcelona busca, nas últimas horas da janela de transferências, soluções para a posição de lateral-esquerdo, especialmente após o nível apresentado por Baldé na última temporada, mas a recusa da Inter em abrir mão de Dimarco fecha uma das principais opções colocadas diante da diretoria do clube catalão.