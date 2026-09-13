Golpe no momento mais difícil: o que aconteceu com Álvarez?

O Atlético de Madrid sofreu um novo e importante golpe antes do aguardado confronto contra a Real Sociedad, na noite deste domingo, no estádio Anoeta, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, após a confirmação da ausência do atacante argentino Julián Álvarez na partida devido a uma lesão.

A lesão de Álvarez aumentou os problemas do argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, que enfrenta uma crise evidente no que diz respeito às opções ofensivas e aos jogadores disponíveis, diante da ausência de vários atletas por lesão, com destaque para Alexander Sørloth e Pablo Barrios.

Julián Álvarez havia deixado o último treino do Atlético de Madrid por sentir um problema físico, antes de passar pelos exames médicos necessários para determinar suas condições de participar da partida contra a Real Sociedad.

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O Atlético de Madrid anunciou oficialmente a exclusão de seu atacante argentino da lista de relacionados que viaja a San Sebastián, depois de os exames revelarem que ele sofreu uma distensão muscular, ficando assim de fora do confronto contra a Real Sociedad pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O clube afirmou em comunicado oficial: "Julián não viajará a San Sebastián devido a uma lesão muscular que o obrigou a se retirar do treino de ontem. Após a realização dos exames necessários, a comissão médica decidiu deixá-lo de fora da partida de hoje".

A lesão de Álvarez chega em um momento difícil para Simeone, especialmente porque o jogador havia começado a recuperar sua forma gradualmente e se tornado um dos elementos importantes nos planos do treinador argentino no início da nova temporada.

Álvarez disputou os 90 minutos completos no confronto do Atlético de Madrid contra o Liverpool, na última quarta-feira, sendo a primeira vez que completa uma partida inteira nesta temporada.

Sua participação integral veio após um início tardio no período de preparação para a nova temporada, por conta da polêmica que envolveu seu futuro no Atlético de Madrid, antes de retornar aos treinos em 10 de agosto.

As coisas não transcorreram de forma ideal após seu retorno, pois o atacante argentino ficou ausente por cerca de uma semana por causa de uma doença, o que afetou seu processo de preparação física e técnica ao lado dos demais companheiros.

Mesmo assim, Álvarez conseguiu voltar aos planos de Simeone e participar de forma mais ampla, antes de a recente lesão muscular reacender as preocupações quanto à sua condição e aumentar as dificuldades que o Atlético de Madrid enfrenta nesta fase da temporada.