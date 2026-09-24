As consequências da difícil vitória da seleção da Arábia Saudita sobre o Kuwait não terminaram com o apito final, depois que uma das cenas mais marcantes da partida abriu uma nova porta de preocupação dentro do elenco da Arábia Saudita, diante da expectativa por uma decisão importante que pode mudar os planos de Georgios Donis durante a Copa do Golfo 27.

As comissões técnica e médica da seleção saudita aguardam os resultados dos exames do goleiro Nawaf Al-Aqidi, que sofreu uma lesão durante o confronto com o Kuwait e foi obrigado a deixar o campo, em meio à espera para determinar a gravidade da lesão e a possibilidade de sua permanência com a seleção no restante das competições do torneio.

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Segundo o repórter saudita Nawaf Al-Aqil, está previsto que a decisão final sobre Al-Aqidi seja tomada hoje, seja por sua permanência na lista da seleção saudita ou por sua exclusão da Copa do Golfo 27, isso após uma confirmação mais precisa da natureza da lesão e de seu impacto na capacidade do goleiro de continuar participando com a Arábia Saudita.

Donis havia esclarecido após a partida que a lesão de Al-Aqidi não é na cabeça, e sim na mão e no cotovelo, afirmando que as horas seguintes determinariam sua gravidade.

Caso os exames comprovem que Al-Aqidi não tem condições de concluir o torneio, Donis será obrigado a convocar um goleiro substituto para repô-lo na lista da seleção saudita, sendo que o novo jogador deverá ser registrado de acordo com os regulamentos e o sistema do torneio, fazendo com que a lesão se torne o motivo da mudança de um dos elementos da lista após o início das competições.

Esse desdobramento ocorre no momento em que a seleção saudita se prepara para dar continuidade à sua trajetória na Copa do Golfo 27, depois de iniciar o torneio com a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, em uma partida na qual Donis foi obrigado a colocar Mohammed Al-Owais no lugar de Al-Aqidi após a lesão deste último.

A Arábia Saudita realiza hoje um treino fechado às 19h no campo auxiliar do estádio Al-Inma, dentro de sua preparação para o próximo jogo, em meio a grande expectativa sobre a situação de Al-Aqidi e se ele seguirá no torneio ou deixará a lista, um tema que a comissão técnica aguarda resolver após o surgimento dos resultados dos exames médicos.