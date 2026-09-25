A seleção francesa sofreu um duro golpe no início de sua trajetória sob o comando de Zinedine Zidane, depois que Kylian Mbappé deixou o campo lesionado durante o confronto com a Turquia pela Liga das Nações da UEFA, na primeira partida da seleção francesa sob a liderança de seu novo técnico.

Mbappé, astro do Real Madrid e capitão da seleção, caiu enquanto comemorava seu primeiro gol na era Zidane, antes de tentar seguir em campo apesar da dor, mas não conseguiu completar a partida.

As imagens mostraram o sofrimento de Mbappé, que segurou o joelho antes de levar a mão à cabeça, ficando evidente que não teria condições de continuar, deixando o campo com dores e indo diretamente para o vestiário.

Zidane colocou Désiré Doué no lugar de Mbappé, que aguarda passar por exames médicos nas próximas horas para determinar a natureza da lesão e o possível tempo de afastamento.

A lesão de Mbappé ocorre em um momento difícil para a seleção francesa e para Zidane, depois que o atacante do Real Madrid havia iniciado sua trajetória sob o comando do novo treinador com um gol, antes de os momentos de comemoração se transformarem em motivo de preocupação com a condição do capitão dos Bleus.