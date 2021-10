Goleada do Liverpool ainda impressiona: "Nossos atacantes pareciam os velociraptores de Jurassic Park!"

Pep Lijnders, número 2 de Jurgen Klopp, reforçou a força de ataque dos Reds pela partida contra o Manchester United

Pep Ljinders, assistente técnico do Liverpool, comparou o ataque dos Reds aos velociraptores de Jurassic Park, principalmente pela goleada do Liverpool para cima do Manchester United, com Mohamed Salah marcando um hat-trick na partida.

Os Reds subiram para o segundo lugar na tabela da Premier League com a goleada contra o United, com Salah, Naby Keita e Diogo Jota marcando os gols para a equipe de Jurgen Klopp encostar no líder Chelsea.

No entanto, o assistente técnico do time ficou pasmo com a vantagem de quatro gols ainda no primeiro tempo do Liverpool, e pela velocidade do time no terço final do campo.

Quando questionado sobre o ataque tão eficaz do time nesta temporada, o número 2 de Klopp disse em uma coletiva de imprensa: "Estamos chutando de todos os lugares! Mas não acho que tem muito a ver com a forma como o time está jogando, então você nunca pode avaliar o gol apenas pela forma como movemos a bola por trás, é todo o pacote em si."

"Nossos jogadores da frente estão constantemente em boas posições para marcar e, em seguida, a qualidade dos nossos três primeiros, dissemos que eles pareciam velociraptores do Jurassic Park e eles vão em frente."

"Eles são letais e é isso que queremos, claro. Portanto, se você marcar nos momentos certos, esses jogos contra o Manchester United são um grande exemplo do que também pode acontecer."

Lijnders insistiu que o recente sucesso dos Reds não é o resultado de uma mudança de abordagem nos treinamentos, com a equipe simplesmente considerada em melhor forma do que na temporada passada - após uma longa pausa de verão.

(Foto: Getty Images)

"Mudamos alguma coisa? Não. Sempre queremos apenas melhorar", acrescentou. “Às vezes a melhor forma é apenas voltar ao básico e foi isso que fizemos no verão."

"Além disso, os melhores jogadores - e acho que temos alguns - precisam de uma pausa depois de alguns períodos emocionais, muitas finais, muitas temporadas intensas."

"É bom para eles fazerem uma pausa porque se quisermos ser consistentes, temos de respeitar a recuperação este processo, e isso não é só entre os jogos mas também entre as temporadas. Que continue muito!"

Lijnders, que falava antes da partida do Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, também comentou sobre a condição de Naby Keita, que saiu machucado na partida contra o Manchester United.

O meio-campista teve de ser retirado de campo após uma entrada de Paul Pogba - que recebeu um cartão vermelho -, mas Lijnders diz que o problema não é tão sério quanto se temia inicialmente.

"Foi um golpe ruim, mas felizmente o pé de Naby não estava no chão", disse ele. "É apenas um hematoma, poderia ter sido muito pior se o pé dele estivesse na grama. Vamos avaliar dia após dia, mas um hematoma dói, é claro."

Agora, o Liverpool se prepara para enfrentar o Preston nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.