Salah quebra recorde de Drogba e iguala marca de Ronaldo em show do Liverpool contra Man United

Jogando fora de casa, o Liverpool goleou o Manchester United por 5 a 0 e igualou a maior goleada da história do confronto

Quando o árbitro Anthony Taylor apitou o começo do jogo entre Manchester United e Liverpool, no Old Trafford, é certo que quase ninguém esperava o que foi visto nos 90 minutos seguintes. Os Reds de Jürgen Klopp golearam os Diabos Vermelhos por 5 a 0, em uma exibição de gala de Mohamed Salah, que rendeu a ele, pelo menos duas marcas históricas batidas.

Com os três tentos anotados nesse domingo (24), Salah se tornou o jogador nascido na África que mais marcou gols na história da Premier League. Ele ultrapassou a lenda Didier Drogba e conseguiu isso com muito estilo: tendo balançado as redes em todos os últimos 10 jogos que disputou pelo clube.

A goleada sofrida pelo United pode significar o fim da linha para o trabalho do técnico Ole Gunnar Solskjaer nos Diabos Vermelhos, haja visto que o nerueguês já vem sofrendo pressão há algum tempo, pelo rendimento da equipe abaixo do esperado, especialmente após contratar estrelas como Jadon Sancho e, claro, Cristiano Ronaldo.

Dos cinco gols anotados pelo Liverpool, Salah teve participação direta em quatro deles, já que além de ter balançado as redes três vezes, ele deu o passe para o gol de Naby Keita, que abriu o caminho para a goleada histórica.

Esses três tentos de Salah, fizeram-no bater ainda outra marca, que já durava um bom tempo. O último jogador que enfrentou o Man United no Old Trafford e conseguiu três bolas na rede foi Ronaldo Nazário.

Em um jogo pela Liga dos Campeões, em 2003, o atacante brasileiro teve uma atuação memorável jogando pelo Real Madrid, marcou três gols e foi aplaudido pela torcida inglesa. A diferença, porém, é que naquela partida o United sofreu três, mas marcou quatro e venceu a partida.

O nome de Mohamed Salah já corre como um dos favoritos para a conquista do prêmio de melhor jogador do mundo e após essa atuação deve ser ainda mais lembrado para conquistar as glórias individuais.