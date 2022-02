Gol no futuro clube? Mbappé despista sobre o seu destino

Mbappé vai para o Real Madrid? O rumor, que já vem sendo tratado como fato por muitas pessoas, não parece ter importado para o atacante francês. Pelo menos, dada a sua atuação nesta terça-feira (15).

O atacante brilhou dentro de campo, marcou o gol da vitória do PSG sobre o Real e possivelmente ajudou a eliminar o seu futuro clube.

Questionado sobre a situação, obviamente não revelou nada e desconversou sobre a possibilidade de defender o Real Madrid na próxima temporada.

"Jogo em um dos maiores times do mundo. Vou dar 100% de mim nesta temporada, depois veremos. Não tenho motivação extra contra o Real Madrid. Sou jogador do PSG e vou dar 100% pelo clube e pela classificação." explicou o atacante.

Mais artigos abaixo

O contrato de Mbappé com o PSG vai apenas até o meio de 2022. Ou seja: para a próxima temporada, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O jogador, inclusive, recusou todas as propostas do time francês para renovar.

Assim, muitos já dão a ida do artilheiro para o Real Madrid como certa. Vale lembrar que o Paris Saint-Germain recusou uma proposta milionária do time espanhol para fechar a contratação em definitivo do atacante. O time, de acordo com o diretor de futebol Leonardo, ainda acredita em uma eventual renovação.

O PSG volta aos gramados neste sábado (15), contra o Nantes, pela Ligue 1.