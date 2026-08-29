A segunda rodada da Premier League teve, neste sábado, um empate emocionante entre Bournemouth e Everton por 1 a 1, enquanto o Hull City conquistou uma valiosa vitória fora de casa sobre o Coventry City por um a zero, em duas partidas cujos detalhes foram decididos nos minutos finais.

No primeiro confronto, o Bournemouth impôs seu domínio na maior parte da partida, e Alex Scott traduziu a superioridade dos mandantes em gol aos 41 minutos, após um passe decisivo de Evanilson, encerrando o primeiro tempo com o Bournemouth em vantagem por um a zero.

O Bournemouth seguiu à frente até os momentos finais, antes que o Everton conseguisse arrancar o empate por meio de James Tarkowski, que marcou um gol fatal aos 91 minutos, privando os mandantes da vitória e dando à sua equipe um ponto valioso fora de casa.

Já na segunda partida, o Hull City esperou até os minutos finais para conquistar a vitória sobre o anfitrião Coventry City, depois de o empate sem gols ter dominado o jogo até os 82 minutos.

Liam Millar conseguiu marcar o gol da vitória do Hull City após receber um passe preciso de Mohamed Belloumi, dando à sua equipe 3 pontos valiosos, enquanto o Coventry fracassou em buscar o empate nos minutos restantes, sofrendo sua primeira derrota nesta temporada.