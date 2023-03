Goiás x Goiânia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste domingo (5), pelo jogo de volta do Goianão; veja como acompanhar na internet

Goiás e Goiânia se enfrentam na tarde deste domingo (5), no Serrinha, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Depois de empatar com o ASA por 1 a 1 no meio da semana e avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, o Goiás volta as atenções para o mata-mata do Goianão. No primeiro jogo, a equipe goleou por 8 a 3, e agora em campo podendo perder por quatro gols de diferença. Porém, o técnico Guto Ferreira prefere manter os pés no chão.

"Não podemos empolgar. O resultado não garante nada. Ele nos dá um pouco mais de tranquilidade para o próximo jogo, mas não garante nada. Temos mais 90 minutos para jogar e temos que jogar bem. E temos mais uma partida importantíssima para jogar na quarta-feira (pela Copa do Brasil) e nosso adversário (Goiânia) não vai jogar no meio de semana, vai ficar descansando, treinando e se preparando para jogar contra a gente. Tudo isso conta. Pés no chão e respeito máximo ao time do Goiânia para que no próximo jogo a gente possa fazer mais uma partida boa e conseguir a classificação", afirmou.

Enquanto na primeira fase, o Goiás terminou na liderança com 26 pontos (oito vitórias, dois empates e uma derrota), o Goiânia ficou em oitavo, com 14 (quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas).

Prováveis e scalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Kauan; Vinicius, Nicolas e Diego Gonçalves. Técnico: Guto Ferreira.

Goiânia: Johnathan; Jean Kennedy, Rhyan, Marcelo Xavier e Isaac; Júnior Ramos, Tabata, Assuério; Nilson Júnior, Wallace e Samuel. Técnico: Alex Godoi.

Desfalques

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Goiânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?