Goiás x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Após o STJD suspender e posteriormente remarcar, as equipes entram em campo neste sábado (29); veja como acompanhar ao vivo na TV

Goiás e Corinthians se enfrentam na noite deste sábado (29), às 19h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

O Esmeraldino tem 42 pontos e ocupa o 13º lugar. Na última rodada, a equipe treinada por Jair Ventura ficou no empate por 2 a 2 com o América-MG, em Goiânia.

No Brasileirão, o Timão soma 57 pontos e ocupa o 5º lugar na tabela. Na última rodada, os comandados de Vítor Pereira foram derrotados pelo Fluminense, na Neo Química Arena, por 2 a 0.

No primeiro turno, o Corinthians superou o Goiás por 1 a 0, em Itaquera, com gol de pênalti de Fábio Santos.

Prováveis escalações

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu, Diego, Lucas Halter, Reynaldo César e Hugo; Matheus Sales, Caio Vinícius e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Goiás

Sávio, lesionado, está fora do jogo

Corinthians

Gustavo Mosquito, Renato Augusto e Balbuena, machucados, estão fora do confronto.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Hailé Pinheiro – Goiânia, GO

• Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (árbitro), Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Marcia Bezerra Lopes Caetano (assistentes), Breno Vieira Souza (quarto árbitro) e Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR)