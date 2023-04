Goiás x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Atlético-GO entram em campo na tarde deste domingo (9), no Serrinha, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano 2023. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Diante de sua torcida, o Goiás tem a missão de reverter a derrota por 2 a 0 do duelo de ida. Desta forma, o Esmeraldino precisa ganhar por três gols de diferença para ficar com o título, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

"A gente tem trabalhado para isso, para fazer um jogo consistente, sem erros, até porque a gente tem 90 minutos para buscar gol a gol. Sabemos as dificuldades do jogo, o clássico é uma partida diferente. Mas além de ser clássico, é uma final. No início do ano falei que o Goiás sempre entra no Estadual para buscar o título. Vamos atrás, sabemos que não será fácil, temos noção das dificuldades, mas estamos trabalhando firme para fazer um grande jogo", disse o atacante Nicolas.

Já o Atlético-GO vai a campo podendo empatar ou ainda perder por até um gol de diferença. O Dragão não tem desfalques confirmados e deve repetir a escalação do primeiro jogo.

"A preparação é tão ou mais importante do que foi no primeiro jogo. Nós, seres humanos, temos a tendência de baixar a guarda no sucesso. Mas o sentimento que tenho nessa semana é que aumentamos o nível de preparação. Falo dos jogadores. O nível de atenção, cobrança e mobilização entre eles e do clube foi grande. Podem ter certeza que estaremos preparados para o ambiente que vamos encontrar domingo", afirmou o técnico Mozart.

Prováveis e scalações

Goiás: Tadeu, Apodi, Edu (Sidimar), Bruno Melo, Sander, Felipe, Fellipe Bastos, Willian Oliveira, Júlian Palacios, Vinicius e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-GO: Ronaldo, Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Matheus Sales, Jefferson, Rhaldney, Moraes, Shaylon, Luiz Fernando, Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Desfalques

Goiás

Lucas Halter e Zé Ricardo estão suspensos.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?