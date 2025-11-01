+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Série B
team-logoGoiás
team-logoAthletico Paranaense
Mounique Vilela

Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do canal Desimpedidos no YouTube, da ESPN 4 na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de quatro empates e duas derrotas, o Goiás venceu o Criciúma por 2 a 1 na última rodada e segue na briga pelo acesso à Série A. Em quarto lugar, com 55 pontos, o Esmeraldino está a seis pontos do líder Coritiba. Em 34 jogos, acumula 15 vitórias, 10 empates e nove derrotas.

Por outro lado, o Athletico-PR é o sétimo colocado, com 53 pontos e vem de uma sequência de dois empates e uma vitórias nos três últimos jogos disputados na Série B. 

Athletico-PR: Santos, Benavídez, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Brayann); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá.

Desfalques

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sábado, 1 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO

Retrospecto recente

GOI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

