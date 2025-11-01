Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do canal Desimpedidos no YouTube, da ESPN 4 na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de quatro empates e duas derrotas, o Goiás venceu o Criciúma por 2 a 1 na última rodada e segue na briga pelo acesso à Série A. Em quarto lugar, com 55 pontos, o Esmeraldino está a seis pontos do líder Coritiba. Em 34 jogos, acumula 15 vitórias, 10 empates e nove derrotas.

Por outro lado, o Athletico-PR é o sétimo colocado, com 53 pontos e vem de uma sequência de dois empates e uma vitórias nos três últimos jogos disputados na Série B.

Athletico-PR: Santos, Benavídez, Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Brayann); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá.

Desfalques

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de novembro de 2025

sábado, 1 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO

