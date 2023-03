Goiás x Anápolis ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), pelo jogo de volta do Goianão; veja como acompanhar na internet

Goiás e Anápolis se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), no Serrinha, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano. Como venceu a ida por 1 a 0, o Goiás tem a vantagem do empate para avançar à final. O vencedor terá pela frente o Atlético-GO na grande decisão. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na primeira fase, o Goiás encerrou na liderança, com 26 pontos. Foram oito vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto nas quartas de final eliminou o Goiânia por 10 a 3 no placar agregado. Já o Anápolis terminou em sexto lugar, com 15 pontos (três vitórias, seis empates e duas derrotas), e deixou para trás o Vila Nova por 1 a 0 (placar agregado).

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 15 vitórias, contra apenas três do Anápolis, além de nove empates. Na primeira fase do Goianão 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis e scalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Palacios; Vinicius, Nicolas e Diego Gonçalves. Técnico: Guto Ferreira.

Anápolis: Wellerson; Fábio, Igor Mateus, Rafael e Davi; Vinícius, Elyeser e Ariel; Laion, Gonzalo e Wandinho. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Desfalques

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?