O Ajax garantiu de forma convincente, na noite de quinta-feira, a classificação para a terceira fase preliminar da Conference League. O time de Amsterdã venceu o FK Vojvodina por 4 a 1 na Johan Cruijff ArenA, também graças a um hat-trick de Oscar Gloukh, depois de já ter vencido pelo mesmo placar uma semana antes, na Sérvia. Na próxima fase, o Ajax terá pela frente um duelo em dois jogos com o irlandês Shelbourne.

O técnico Míchel escolheu o mesmo time titular da partida de ida. Os reforços brasileiros Caio Henrique e Marcos Leonardo começaram novamente no banco, enquanto Kasper Dolberg, Steven Berghuis e Mika Godts formaram o ataque.

O Ajax partiu para o ataque desde o apito inicial e teve a primeira grande chance aos dez minutos. Godts chutou raspando por cima, e depois Dolberg e Davy Klaassen também levaram perigo. A equipe da casa ditava o jogo, mas durante muito tempo não conseguiu abrir o placar.

Na metade do primeiro tempo, a pressão aumentou ainda mais. Klaassen finalizou para fora após um passe inteligente de Berghuis; depois, Godts pareceu marcar o gol de abertura com uma bela cavadinha, mas viu sua finalização bater no travessão e voltar para o campo. O Vojvodina se limitava a defender e esperava por um contra-ataque raro.

Ainda assim, foi justamente a equipe sérvia que golpeou cinco minutos antes do intervalo. Djordje Crnomarkovic completou uma cobrança de escanteio para o fundo do gol de Maarten Paes e colocou os visitantes em vantagem de forma surpreendente: 0 a 1. O Ajax, porém, reagiu rapidamente e, pouco antes do intervalo, Klaassen cabeceou para o gol após escanteio de Berghuis desviado por Youri Regeer: 1 a 1.

Depois do intervalo, o Ajax transformou seu domínio em gols imediatamente. Aos 53 minutos, Gloukh concluiu com autoridade uma jogada iniciada por Godts e, cinco minutos depois, ampliou a vantagem. Após uma tabela com Berghuis, o israelense bateu de forma brilhante com a parte externa do pé direito no canto mais distante: 3 a 1.

Na sequência, Míchel deu minutos a Caio Henrique, Jorthy Mokio e Marcos Leonardo. Para Leonardo, foi a estreia oficial com a camisa do Ajax. Oliver Edvardsen também entrou e deixou sua marca no duelo de imediato.

O ponta norueguês deu a assistência para o quarto gol do time de Amsterdã aos 71 minutos. Seu cruzamento rasteiro encontrou Gloukh, que bateu forte para marcar e completar seu hat-trick. Pouco depois, o destaque da partida foi substituído sob aplausos do público.

Nos acréscimos, o estreante Marcos Leonardo ainda desperdiçou uma enorme chance ao chutar para fora de perto.

Mesmo assim, o Ajax conquistou uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Vojvodina e vai enfrentar o irlandês Shelbourne na terceira fase preliminar da Conference League.