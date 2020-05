Globo vai passar Palmeiras x Fluminense pelo Brasileirão de 2012: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que sacramentou o quarto título brasileiro do Tricolor das Laranjeiras

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. Desde o último dia de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros vem sendo transmitidas uma outra vez. No próximo domingo (31), os torcedores do poderão relembrar a conquista do Campeonato Brasileiro de 2012, sacramentada com vitória por 3 a 2 sobre o na 35ª rodada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 2x3 Fluminense DATA Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Prudentão - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta para o território do Rio de Janeiro.

SOBRE O BRASILEIRÃO DE 2012



Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.

O Fluminense não encantou tanto, mas foi cirúrgico – batendo grande parte de seus oponentes por um gol de diferença (14 de suas 22 vitórias foram assim).

O de Ronaldinho Gaúcho e o foram os perseguidores mais constantes, mas embalado por ótimas defesas de Diego Cavalieri e pelos 20 gols marcados por Fred, o Tricolor Carioca conquistou o seu Tetra nacional com três rodadas de antecedência.

A conquista veio com os seguintes resultados: 38 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 5 derrotas.

O TÉCNICO



Foto: Bruno Haddad/Fluminense.F.C.

Abel Braga era o treinador do Fluminense naquela temporada. Uma de suas várias passagens pelas Laranjeiras, mas sem dúvida a mais lembrada.

OS 11 TITULARES NO JOGO DO TÍTULO

Escalação do Palmeiras: Bruno; Wesley, Maurício Ramos, Henrique (Román) e Juninho; João Denoni, Correa, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Obina e Barcos.

Escalação do Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno (Diguinho, aos 78'),Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Thiago Neves e Rafael Sóbis ( , aos 69'); Wellington Nem (Marcos Jr, aos 59') e Fred.

Gols: Fred, Maurício Ramos (contra), Barcos, Patrick Vieira, Fred.