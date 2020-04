Febre, falta de ar, tosse: jogadores relatam sintomas do coronavírus após contágio

Atletas e ex-atletas contam experiência com o COVID-19 e sintomas mais comumente relatados

O novo coronavírus continua a alastrar-se. Com casos de destaque, o mundo está testemunhando uma pandemia assustadora e séria. E apesar da paralisação dos principais campeonatos, os jogadores não ficaram imunes à Covid-19, apesar da boa saúde e condição física.

Confira abaixo os sintomas de alguns jogadores que testaram positivo!

Paulo Dybala



Foto:Getty Images

O argentino Paulo Dybala, um dos três jogadores da infetado com coronavírus, admitiu em declarações à televisão do clube, a JTV, que passou mal durante alguns dias.

"Agora estou muito melhor, mas tive sintomas fortes até há alguns dias. Agora já me posso mexer, andar e até tentar treinar. Há uns dias, quando tentei fazê-lo, senti um pouco de peso, agora estou definitivamente melhor. Quando tentei, senti que depois de cinco minutos não conseguia fazer nada. Tive de parar, pois faltava ar, sentia o corpo dormente e os músculos doíam. Agora estou melhor", afirmou o jogador.

Sintomas: desconforto, mal-estar, dores musculares, dispnéia.

Callum Hudson-Odoi



Foto: Getty Images

O jovem ponta do de apenas 19 anos também foi diagnosticado com coronavírus.

"No dia seguinte, eu sabia que os sintomas haviam desaparecido e voltei ao normal, mas pensei que estava um pouco mais quente. Não percebi que era ruim e pensei que era uma sensação estranha".

Sintomas: febre baixa.

Jonathas Jesus



Foto: Getty Images

Jonathas Jesus, atacante do Elche, da , foi o primeiro jogador brasileiro diagnosticado com o novo coronavírus.

Após o anúncio, o jogador de 31 anos foi às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio. “Quero agradecer a todos pelas mensagens. Estou bem e em casa, tudo sob controle. Estou concentrado em me recuperar bem para retornar mais forte e voltar o quanto antes a estar com os meus companheiros”.

Sintomas: febre, dor de cabeça e dores no corpo

Mikel Arteta



Foto: Getty Images

Mikel Arteta, técnico do , foi o primeiro caso conhecido de infeção pelo coronavírus no futebol inglês.

"Estou bem, já recuperado. Precisei de três, quatro dias para começar a me sentir melhor, com energia e com sem sintomas. Foi tudo muito rápido. Me avisaram que o presidente do Olympiacos tinha dado positivo. Eu contei que não me sentia bem e tínhamos um jogo com o . Fiz o teste na quarta-feira e na sexta já tinha o resultado", disse o técnico ao canal La Sexta.

Sintomas: dor de cabeça, febre baixa.

Blaise Matuidi e Daniele Rugani



Foto: Getty Images

Blaise Matuidi acusou positivo a Covid-19 no dia 17 de março, mas não apresentou sintomas, assim como Rugani, seu companheiro de equipe.

Rugani usou Twitter para tranquilizar os fãs: "Você já leu as notícias e é por isso que quero tranquilizar todos aqueles que estão preocupados comigo, estou bem. Peço a todos que respeitem as regras, porque esse vírus não faz distinções! Vamos fazer isso por nós mesmos, por nossos entes queridos e por aqueles que nos rodeiam".

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Sintomas: nenhum.

Pepe Reina



Foto: Getty Images

O goleiro Pepe Reina, do , que testou positivo para o novo coronavírus, relatou ao ‘Corriere dello Sport’, que a doença o assustou quando sentiu falta de ar durante 25 minutos.

Fiquei isolado desde que notei os primeiros sintomas do vírus. Tive febre, tosse, dor de cabeça que nunca desapareceu, me senti cansado. Fiquei assustado quando ofeguei por 25 minutos, como se a minha garganta tivesse fechada. Foi o pior momento da minha vida, como se minha garganta subitamente se estreitasse e não houvesse ar", declarou.

Sintomas: febre, tosse seca, dificuldade em respirar.

Paolo Maldini



Foto: Getty Images

Um dos maiores ídolos da história do , Maldini também testou positivo para o coronavírus e falou sobre os sintomas.

"Dor nas articulações e músculos. Febre mais que 38 graus e meio. Conheço meu corpo. Um atleta conhece a si mesmo. As dores são particularmente fortes. E senti como um aperto no peito... É um novo vírus e o corpo luta contra um inimigo que ele não conhece", contou o ex-zagueiro.

Sintomas: dores musculares e febre.