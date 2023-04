Gimnasia y Esgrima x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Gimnasia y Esgrima se enfrentam na noite deste sábado (8), às 18h (de Brasília), em Buenos Aires, pela décima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Gimnasia conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer na competição. O time está na 26ª posição, com 8 pontos.

Do outro lado, o Racing quer empatar a quinta vitória seguida. O time vive bom momento não apenas no campeonato argentino, como também na Libertadores, já que estreou com vitória fora de casa. A equipe está na terceira posição do torneio, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Gimnasia y Esgrima: Durso, Enrique, Morales, Sánchez, Melluso, Mirmon, Comba, Lescano, Muro, Tarragona e Soldano.

Racing: Arias, Pillud, Sigali, Insúa, Rojas, Morneno, Oroz, Mancilla, Hauche, Rojas e Guerrero.

Desfalques

Gimnasia y Esgrima

Sem desfalques confirmados.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?