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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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غياب جديد يثير القلق في ريال مدريد

Real Madrid x Real Sociedad
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J. Mourinho
A. Tchouameni
Espanha
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Novo golpe para Mourinho

Voltaram à tona os pontos de interrogação em torno da situação do francês Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid, quanto à participação na próxima partida diante da Real Sociedad, depois que ele faltou ao treino coletivo da equipe nesta segunda-feira, na preparação para o confronto que será o primeiro do clube merengue em casa, no estádio Santiago Bernabéu, nesta temporada.

Tchouaméni havia se recuperado de uma lesão leve sofrida na semana passada, o que lhe permitiu retornar aos treinos com os companheiros antes da partida de estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol diante do Espanyol. No entanto, o técnico José Mourinho considerou que o jogador francês não havia recuperado plenamente sua condição física e técnica, e decidiu mantê-lo em Madri sem incluí-lo na lista de relacionados para a partida.

Tchouaméni voltou aos treinos ontem, participando da atividade ao lado dos demais companheiros, mas sua ausência do treino coletivo de hoje aumenta as dúvidas sobre sua condição de atuar diante da Real Sociedad.

Os dados atuais indicam que Tchouaméni pode ficar fora da lista do Real Madrid para a partida pela segunda vez consecutiva, diante do fato de não ter atingido a condição necessária para participar de jogos oficiais, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

Tchouaméni não é o único jogador cujos serviços o Real Madrid não tem à disposição no momento, já que Endrick, Éder Militão, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo e Asensio ainda passam por diferentes etapas de programas de recuperação de lesões.

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Espera-se que os jogadores lesionados deem continuidade a seus programas de reabilitação nos próximos dias, no momento em que o Real Madrid se prepara para disputar sua primeira partida nesta temporada no estádio Santiago Bernabéu, em meio a desfalques importantes no elenco.

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