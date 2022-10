Getafe x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Neste sábado (8), Merengues buscam voltar a vencer na LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Getafe e Real Madrid entram em campo neste sábado (8), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 na última rodada da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para a LaLiga depois de perder o aproveitamento de 100% no torneio espanhol. Na rodada anterior, empatou com o Osasuna por 1 a 1, e agora divide a liderança com o Barcelona. Ambos somam 19 pontos cada.

O técnico Carlo Ancelotti deve manter com Andriy Lunin no lugar de Courtois, lesionado, enquanto Modric, reserva no meio da semana, pode aparecer entre os titulares. Assim, o brasileiro Rodrygo pode ir para o banco.

Do outro lado, o Getafe, que vem de derrota para o Valladolid por 3 a 2, busca voltar a vencer. No momento, soma sete pontos, a três do Almería, que abre a zona de rebaixamento.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 24 vitórias, contra seis do Getafe, além de quatro empates. No último confronto, válido pelo Espanhol 21/22, os merengues venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Escalação do provável GETAFE: Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alvarez, Iglesias; Alena, Milla, Algobia; Unal, Mayoral.

Desfalques

Real Madrid

Courtois e Ceballos, machucados, estão fora.

Getafe

Mauro Arambarri eJaime Seoane, lesionados, seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Alfonso Pérez – Getafe, ESP