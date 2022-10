Real Madrid 2 x 1 Shakhtar: gols de Rodrygo e Vinícius Jr. e atuais campeões 100% na Champions

Maiores campeões da competição somam três vitórias nas três rodadas iniciais da atual edição

O Real Madrid deu mais um passo para garantir a classificação para as oitavas de final da Champions League, em busca de sua 15ª conquista da competição de clubes mais importante do mundo, ao vencer o Shakhtar Donetsk pela terceira rodada do grupo F.

Com brilho e gols dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior, o que tem virado rotina no Real Madrid, a equipe não teve grandes sustos contra o rival ucraniano, e já liderava o placar por 2 a 0 com menos de 30 minutos de jogo, com gols da dupla brasileira.

Porém, o que se desenhava como uma possível goleada dos merengues, acabou mudando após uma falha no sistema defensivo da equipe, que resultou no gol de Zubkov, diminuindo o placar para o Shakhtar Donetsk.

Na segunda etapa, o Real mostrou não ter se abalado pelo gol sofrido pouco antes do intervalo, e seguiu pressionando o Shakhtar. O terceiro gol da equipe merengue só não saiu pela boa atuação do goleiro da equipe visitante, Anatolli Trubin, que fez boas defesas, impedindo inclusive mais um gol de Rodrygo.

Com a vitória, o Real segue com 100% de aproveitamento no grupo F da Liga dos Campeões, com nove pontos somados, enquanto o Shakhtar ocupa a segunda colocação, com quatro pontos.