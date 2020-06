Gerson entra na mira do Tottenham e espera proposta de R$ 104 milhões

Clube inglês mantém conversas com staff do volante e promete tentar tira-ló do Flamengo ainda nesta janela de transferências

Enquanto encabeça a luta pela volta do futebol carioca, o trabalha internamente para desafogar a folha de pagamento e manter as principais estrelas do elenco. Uma das medidas adotadas pela diretoria é a de liberar jovens talentos para negociação, como já vem sendo feito, mas visa segurar os "medalhões".

A manutenção dos principais jogadores foi, inclusive, um pedido especial de Jorge Jesus, que chegou a um acordo com o Flamengo esta semana e anunciou que fica por mais um ano no clube. A preocupação da diretoria agora se volta para Gerson, o volante de 23 anos espera receber uma proposta do , da .

A Goal apurou que o staff do jogador mantém conversas com o time inglês, que estaria disposto a desembolsar 18 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões, na cotação atual) para contratar o brasileiro na janela de transferências europeia, que deve reabrir em seguida. A diretoria rubro-negra, como já foi dito, não tem interesse em negociar o atleta.

Para resistir aos britânicos, o Flamengo também conta com o desejo de Gerson, que prefere ficar e continuar trabalhando ao lado de Jorge Jesus. Ele vem sendo monitorado pelo clube londrino desde dezembro do ano passado, depois que o também português José Mourinho assumiu como treinador. Outras equipes também estão com o nome do brasileiro em listas de potenciais reforços.

Apesar de não falar sobre o assunto abertamente, pessoas próximas a Gerson garantem que um dos objetivos do jogador é conquistar uma vaga na seleção brasileira de Tite e disputar a do Qatar, em 2022. Este, aliás, foi um dos motivos para aceitar um retorno ao futebol brasileiro no ano passado, antes de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e da com a camisa rubro-negra.