Gerson diz conhecer pouco sobre Domènec Torrent: "sei que vem trabalhando com Guardiola"

Meia do Flamengo comentou sobre a possível chegada do espanhol e ressaltou a fome de títulos do elenco

Enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel fecham a contratação de Domènec Torrent, o elenco do segue trabalhando no Ninho do Urubu, de olho na estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 9 de agosto, no Maracanã, diante do .

Depois das atividades desta quarta-feira (29), o meia Gerson atendeu a imprensa em coletiva remota e confessou que conhece bem pouco do treinador espanhol.

"O Rafinha (que trabalhou com Domènec no de Munique) está machucado, a gente está tendo pouco contato. Eu, o pouco que conheço dele é que ele vem trabalhando com Pep Guardiola, é isso o que eu posso falar, não posso falar muito porque sou novo então melhor não falar muito".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Gerson:

SAÍDA DO MISTER

"A gente não teve muito contato com o Mister depois da saída dele, foi mais por mensagem, ele teve a escolha dele, foi uma decisão pessoal, temos que respeitar e dizer só que agradeço ele por tudo, que Deus abençõe ele mas o Flamengo continua".

NOVO TREINADOR COM IDEIAS DIFERENTES DE JJ



"No nosso elenco, com jogadores não só bons como inteligentes eu acho que fica fácil, cada treinador tem o seu jeito de jogar, aquele profissional que vier será bem recebido e temos que estard disposto a aprender o mais rápido o possível a maneira do treinador de jogar".

TREINOS COM MAURCIINHO

"É um treinador inteligente, os trabalhos dele são sempre bem intensos, bem qualificados. Ele tem o potencial dele, está trabalhando da melhor forma possível, o momento dele vai chegar, não sei se vai ser agora, mas está preparado para um dia, se for de assumir, assumir".

É POSSÍVEL SUPERAR OS FEITOS DE JORGE JESUS?

"O nosso time continua o mesmo, com o mesmo foco que é conquistar títulos, a gente vem trabalhando para quando começar as competições a gente chegar no objetivo final que é sempre levantar títulos".