Flamengo se aproxima de acerto com Domènec Torrent

Via email, Marcos Braz e Bruno Spindel apresentam condições ao treinador espanhol que deve fechar contrato até dezembro de 2021

O está muito próximo de ter um novo treinador. Nesta terça-feira (28), o avançou nas conversas com Domenec Torrent. Conforme noticiado pela Goal, Marcos Braz e Bruno Spindel retomaram os contatos com o espanhol e uma proposta foi apresentada.

Domenec avaliou o que lhe foi proposto e fez alguns ajustes, que devem ser aceitos pela cúpula do futebol Rubro-Negro. Tudo isso aconteceu por email e há expectativa que Braz e Spindel viagem para nesta quarta (29). Uma pessoa envolvida na negociação apontou o empresário brasileiro Carlos Leite como peça importante do negócio.

Ao treinador, o Flamengo propôs um ano e meio de contrato, com cláusulas por conta do coronavírus. Caso haja uma segunda onda, por exemplo, e o calendário seja afetado, o clube uer estar respaldado para que não enfrente maiores problemas. Outro tema em debate é a comissão técnica de Domenec, menor do que o time que saiu com Jorge Jesus.

O Flamengo fez um tour na Europa e conversou com vários candidatos, dentre os nomes escolhidos Domenec é quem está mais avançado e que demonstro maior vontade de trabalhar no . Na última segunda-feira (27), Carlos Carvalhal, outro nome bem avaliado pela diretoria, avisou que pretendia ficar em e assumiu o Braga. Outros nomes como Leonardo Jardim também não chegou a dar nenhum sinal positivo.